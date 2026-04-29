Цена на нефть Brent превысила $119 за баррель

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent превысила $119 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В 17:58 мск биржевая цена барреля нефти Brent поднялась до $119,15, однако к 18:01 мск снизилась до $118,35.

Июльский фьючерс на нефть Brent достиг в 17:56 мск стоимости в $111,13. К 18:03 мск показатель снизился до $110,36.

Рост цен на топливо связан с выходом ОАЭ из ОПЕК и блокадой Ормузского пролива, отмечает газета The Wall Street Journal. США начали блокаду иранских портов 13 апреля. В ответ через несколько дней Иран вновь закрыл Ормузский пролив. Сегодня WSJ сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил помощникам готовиться к длительной экономической блокаде Ирана, чтобы заставить Тегеран пойти на уступки по ядерной программе.

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ 28 апреля. В Минэнерго страны заявили, что это позволит нарастить нефтедобычу, поскольку на ОАЭ не будут действовать сдерживающие квоты организации.

