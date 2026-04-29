WSJ: Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана, направленной против казны страны. Таким образом господин Трамп намерен заставить Тегеран пойти на уступки по ядерной программе. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Как пишет издание, Дональд Трамп решил продолжать давление на экономику Ирана, в частности на экспорт нефти. Блокада подразумевает ограничения судоходства через Ормузский пролив в порты Исламской Республики и из них. По словам источников, другие варианты, например, возобновление боевых действий или выход из конфликта, президент США считает рискованными.

13 апреля США начали блокаду портов Ирана. Через несколько дней Иран вновь закрыл Ормузский пролив. До начала военной операции в регионе Тегеран экспортировал через морской коридор до 1,6 млн баррелей нефти в день, однако после блокады США объемы резко сократились. Как утверждает Дональд Трамп, власти Ирана попросили его разблокировать Ормузский пролив «как можно скорее». Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна возобновит боевые действия, если морской коридор будет заблокирован более чем на шесть-восемь недель.

