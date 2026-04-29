Песков призвал к диалогу ради баланса энергорынков после выхода ОАЭ из ОПЕК
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости сохранять диалог после выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+. Так он ответил на вопрос о возможном выходе России из ОПЕК+.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы все же считаем, что ОПЕК+, это структура, которая позволяет балансировать энергорынки мировые. Мы надеемся, что структура дальше продолжит свою работу»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Россия намерена продолжить контакты с партнерами по ОПЕК+.
28 апреля ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Минэнерго страны объяснило решение тем, что это позволит нарастить нефтедобычу — на ОАЭ не будут распространяться сдерживающие квоты организации. Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует выходить из ОПЕК+.
Подробнее — в материале «Ъ» «Эмираты хлопнули нефтью».