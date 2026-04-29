Северная Осетия подписала соглашение с «Космос Отель Групп»

Власти Северной Осетии в рамках Кавказского инвестиционного форума заключили соглашение с компанией «Космос Отель Групп». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Стороны договорились о совместной работе над развитием туризма и индустрии гостеприимства в регионе. Как отметили участники, направление является одним из приоритетных для республики: поток туристов растет, что требует расширения инфраструктуры, повышения уровня сервиса и создания комфортных условий для путешественников.

По словам господина Меняйло, «Космос Отель Групп» имеет успешный опыт в регионе. В прошлом году в Даргавском ущелье открылся четырехзвездочный горный отель «Cosmos Владикавказ Ла Валли Отель». В рамках нового соглашения планируется обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия и разрабатывать новые проекты.

