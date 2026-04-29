В Екатеринбурге участника банды экс-милиционеров приговорили к 15 годам колонии

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга приговорил 57-летнего Владимира Семенюка к 15 годам колонии строгого режима за убийства пяти человек, совершенные в 1999–2000 годах в составе банды, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По данным суда, будучи бывшим оперуполномоченным, обвиняемый вступил в банду милиционера Владислава Соболя. Суд уже выносил ему приговор в сентябре прошлого года, но Свердловский областной суд вернул уголовное дело в прокуратуру.

Следствие установило, что 8 июня 2000 года Владимир Семенюк и его сообщники напали на трех человек у тепловой камеры в Кировском районе Екатеринбурга. Один из мужчин, узнавший в нападавших бывших милиционеров, попытался бежать, после чего обвиняемый выстрелил в него не менее восьми раз, другие участники группы расстреляли очевидцев.

В октябре 2000 года Семенюк получил заказ — за $1 тыс. убил коммерсанта. К этому делу он привлек других участников банды. По данным следствия, Владимир Семенюк выстрелил ему в грудь и голову, соучастники также открыли стрельбу, и потерпевший скончался на месте.

В ноябре того же года банда совершила разбойное нападение на предпринимателя, у которого была крупная сумма денег. Отдавать деньги он не хотел, тогда обвиняемый выстрелил в голову его спутницы, а затем — в шею и туловище коммерсанта. Его соучастник ударил жертв металлической монтировкой, после чего злоумышленники похитили до 250 тыс. руб. Оба потерпевших скончались на месте.

Задержали Владимира Семенюка только в мае 2024 года. Он заключил досудебное соглашение, изобличил соучастников, возместил моральный вред, признался в содеянном.

Владимир Семенюк признан виновным по пунктам «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции закона от 09.07.1999 г.). Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (по совокупности с приговором от 21.09.2005) окончательно ему назначили 15 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, лидеру банды — Владиславу Соболю — недавно также заново вынесли приговор. Суд отправил его в колонию строгого режима на 16 лет.