Лидеру банды милиционеров-убийц из Екатеринбурга Соболю заново вынесли приговор

Железнодорожный районный суд назначил бывшему начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владиславу Соболю 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, за организацию ОПГ, совершившей 11 убийств. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, по совокупности с приговором Кировского районного суда Екатеринбурга от 2006 года окончательное наказание составило 16 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что осенью 1999 года члены ОПГ, включая действовавших тогда милиционеров, жестоко убили трех человек в лесном массиве при попытке получить информацию о наркоторговцах. Летом 2000 года преступники ликвидировали заявителя и свидетелей, одному из очевидцев удалось выжить.Всего на счету группировки 11 доказанных убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия.

Железнодорожный суд признал Владислава Соболя виновным по п. «а», «д», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему избежать максимального наказания. Помимо срока, суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Ранее Свердловский областной суд отменял приговор в отношении Владислава Соболя. В сентябре 2025 года Железнодорожный районный суд назначал ему 16 лет колонии по совокупности приговоров. Однако тогда приговор обжаловали сам осужденный, его защитник и прокурор, после чего дело направили прокурору для устранения недостатков.

Полина Бабинцева