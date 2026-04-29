Липецкий суд изменил позицию по запрету первомайской акции КПРФ

Советский райсуд Липецка не удовлетворил второй иск местного обкома КПРФ к мэрии о признании незаконным отказа в согласовании первомайской демонстрации и митинга в центре города. Несмотря на решение, акция партии 1 мая все же состоится — в форме встречи с депутатами облсовета у штаба обкома. Об этом сообщили сами коммунисты в своем Telegram-канале.

При повторном рассмотрении требований партии суд согласился с доводами мэрии о том, что гидравлические испытания в центре города представляют опасность для участников акций. По словам коммунистов, на суде представители администрации заявляли, что во время испытаний «возможен выброс горячей воды, щебня и асфальта».

«Картина, конечно, впечатляющая: первомайская колонна, шарики, транспаранты — и где-то на горизонте вулканическим гейзером из-под земли взрывается благоустроенная городская среда. Видимо, именно так теперь выглядят "гидравлические испытания" в особо чувствительных к политике регионах»,— прокомментировали доводы мэрии коммунисты.

Они также отметили, что администрация согласовала другие мероприятия на тех же улицах, которые заявлялись параллельно с митингом и демонстрацией КПРФ. Речь идет об автопробеге «Единой России», легкоатлетической эстафете и шествии с гвардейской лентой. Представители партии заявили, что направили материалы в полицию о привлечении к ответственности сотрудников мэрии за «воспрепятствование проведению публичных мероприятий».

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что Советский райсуд признал незаконным несогласование коммунистам первомайских акций. Как тогда пояснили в суде, мэрия не доказала, что испытания глубоко залегающих под землей труб создают угрозу для жизни участников мероприятий. Однако администрация Липецка отказалась согласовывать акции и после судебного решения, из-за чего КПРФ подала повторный иск.

По словам коммунистов, устроить акции в центре Липецка на 1 мая им не позволили «впервые в современной истории». Представители КПРФ планировали провести 1 мая демонстрацию от Дворца спорта «Звездный» до «Липецкого городища», а затем устроить там же митинг. Но мэрия предложила перенести акции на окраину города.

В липецком обкоме партии также отмечали, что за последний год ими было подано 55 уведомлений о проведении публичных мероприятий, по 46 из которых акции не были согласованы в заявленных местах. Среди причин отказа назывались дорожные работы и наличие ранее поданных уведомлений.

Егор Якимов