Власти Липецка не согласовали акции КПРФ на 1 мая после решения суда в ее пользу

Мэрия Липецка повторно не согласовала местному обкому КПРФ первомайскую демонстрацию и митинг в центре города, так как по-прежнему считает гидравлические испытания достаточным основанием для отказа. Об этом сообщили сами представители партии в своем Telegram-канале. Вчера суд признал решение мэрии о несогласовании акций незаконным, так как власти не смогли доказать, что испытания труб опасны для участников мероприятий.

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Коммунисты заявили, что все равно проведут демонстрацию и митинг 1 мая в Липецке. Они добавили, что будут повторно обжаловать решение властей в суде, а также добиваться привлечения сотрудников мэрии к ответственности за воспрепятствование проведению публичных мероприятий.

«Понятно, для чего это делается — затянуть время, не дать возможности подготовиться и оповестить липчан о мероприятиях. Но тут важно и другое. Власть демонстрирует не только готовность нарушать закон, но и явное неуважение к суду. Хотя мы прекрасно понимаем, что все решения принимаются не на Советской, а в здании облправительства»,— заявил второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев.

Пресс-секретарь мэрии Липецка не ответила на звонки и сообщения «Ъ-Черноземье». В пресс-службе облправительства пояснили «Ъ-Черноземье», что согласование публичных мероприятий относится «к полномочиям муниципальной власти, закрепленным законом».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», устроить акции коммунистам на 1 мая в центре Липецка, по их же словам, не позволили «впервые в современной истории». Представители КПРФ планировали провести с 10:00 до 10:40 1 мая демонстрацию от Дворца спорта «Звездный» до «Липецкого городища» (улицы Космонавтов, Гагарина, Зегеля и Плеханова), а затем до 12:00 устроить там же митинг.

КПРФ предложили перенести места проведения мероприятий — начать шествие у мемориала Защитникам Отечества на улице Краснозаводской и закончить его у «Городского дворца культуры» (улица Коммунистическая). На площади возле ДК коммунистам рекомендовали провести и митинг.

В липецком обкоме партии отмечали, что за последний год ими было подано 55 уведомлений о проведении публичных мероприятий, по 46 из которых акции не были согласованы в заявленных местах. Среди причин отказа назывались дорожные работы и наличие ранее поданных уведомлений.

UPD: второй иск КПРФ к мэрии Липецка будет рассмотрен завтра в 14:00 Советским райсудом, сообщили в местном обкоме партии.

Егор Якимов