Суд в Липецке признал незаконным несогласование коммунистам первомайских акций

Советский райсуд Липецка признал незаконным отказ мэрии в согласовании первомайских акций местному обкому КПРФ. Об этом сообщили сами коммунисты в своем Telegram-канале.

В суде пояснили, что городская администрация не предоставила доказательств того, что «испытания труб глубокого залегания создают угрозу для людей на поверхности». Также в мэрии не смогли пояснить, по какой причине эта угроза касается только участников акций, в отличие от обычных прохожих.

В липецком обкоме КПРФ отметили, что, согласно решению, городские власти обязаны были сегодня до 17:30 повторно рассмотреть уведомление о проведении первомайской демонстрации и митинга и проинформировать коммунистов о принятом решении. Однако, по данным на 19:32, мэрия не ответила представителям обкома.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», устроить акции коммунистам на 1 мая в центре Липецка, по их же словам, не позволили «впервые в современной истории». Представители КПРФ планировали провести с 10:00 до 10:40 1 мая демонстрацию от Дворца спорта «Звездный» до «Липецкого городища» (улицы Космонавтов, Гагарина, Зегеля и Плеханова), а затем до 12:00 устроить там же митинг. Однако мэрия не согласовала маршрут, сославшись на гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей на указанных улицах.

КПРФ предложили перенести места проведения мероприятий — начать шествие у мемориала Защитникам Отечества на улице Краснозаводской и закончить его у «Городского дворца культуры» (улица Коммунистическая). На площади возле ДК коммунистам рекомендовали провести и митинг.

В липецком обкоме партии тогда отмечали, что за последний год ими было подано 55 уведомлений о проведении публичных мероприятий, по 46 из которых акции не были согласованы в заявленных местах. Среди причин отказа назывались дорожные работы и наличие ранее поданных уведомлений.

