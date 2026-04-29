Подрядчик строительства котельных в тамбовском Котовске стал банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом местное ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» по иску владельца компании — столичного ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» Юрия Данилюка. Конкурсное производство в обществе продлится как минимум до 22 октября. И. о. конкурсного управляющего назначена Ольга Бодрова. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Уточняется, что заседание по вопросу утверждения конкурсного управляющего назначено на 26 мая.

ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» обратилось с иском к дочерней структуре в мае 2025 года. Тогда же истец заявил требования на 503 млн руб. В ноябре в отношении ответчика ввели процедуру наблюдения. Временным управляющим была назначена госпожа Бодрова.

По данным Rusprofile, ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» было зарегистрировано в Котовске Тамбовской области в январе 2017 года. Основной вид деятельности — производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также кондиционирование воздуха. Уставный капитал — 3 млн руб. Учредитель — столичное ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» Юрия Данилюка. В 2025 году выручка составила 143 млн руб., чистый убыток — 310 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 314 млн и 93 млн руб. Гендиректор — Кристина Еременко.

В 2017 году ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» заключило с администрацией Котовска соглашение о концессии на поставку тепла и строительство котельных. В июле 2025 года оно было расторгнуто. По условиям концессии были возведены шесть модульных котельных общей мощностью более 80 МВт за 501,6 млн руб. Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставил на проект 300 млн руб., остальное вложил инвестор.

В сентябре 2023 года до суда дошло уголовное дело о хищении топ-менеджерами ГК «Компьюлинк» Олегом Поповым и Юрием Данилюком, их партнером Юрием Чернышовым и бывшим тамбовским вице-губернатором Игорем Кулаковым 119 млн руб. при реализации котовского проекта. В 2024 году Юрий Чернышов скончался, а Юрий Данилюк и Игорь Кулаков подписали контракты на участие в СВО. Дело Олега Попова в феврале 2025 года было передано из Тамбова в Москву. Летом его приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

