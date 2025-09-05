Обвиняемому в хищениях по делу о котельных в тамбовском Котовске дали 4,5 года

Лефортовский районный суд Москвы признал топ-менеджера ГК «Компьюлинк» Олега Попова виновным в завышении проектной стоимости шести блочно-модульных котельных в городе Котовск Тамбовской области и хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при их строительстве. Попову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в суде.

Дочерняя структура ГК — ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» — в 2017 году заключила с Котовском соглашение о концессии на поставку тепла и строительство котельных. В июле этого года договор был расторгнут.

В сентябре 2023 года до суда дошло уголовное дело о хищении топ-менеджерами «Компьюлинка» Олегом Поповым и Юрием Данилюком, их партнером Юрием Чернышовым и бывшим тамбовским вице-губернатором Игорем Кулаковым 119 млн руб. при реализации котовского проекта. В прошлом году Юрий Чернышов скончался, а Юрий Данилюк и Игорь Кулаков подписали контракты на участие в спецоперации. Дело Олега Попова в феврале 2025 года было передано из Тамбова в Москву.

Юрий Голубь