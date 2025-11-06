В отношении подрядчика котельных в Тамбове введена процедура наблюдения

В отношении ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» введена процедура наблюдения. Соответствующее решение вынес арбитражный суд Тамбовской области, следует из материалов дела.

Решение было вынесено в рамках рассмотрения иска ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура» на 503,5 млн руб. Документ опубликован 6 ноября.

Компания «Компьюлинк инфраструктура ТО» участвовала в заключенном в 2017 году концессионном соглашении по теплоснабжению в тамбовском поселке Строитель. По условиям договора требовалось построить две новые газовые котельные и провести модернизацию существующей, однако работы на сумму 151 млн руб. так и не были выполнены.

Соглашение было расторгнуто, после чего арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковые требования компании и взыскал с городской администрации 133,2 млн руб. в связи с досрочным прекращением обязательств. Решение суда было обжаловано мэрией.

В том же году между компанией и администрацией Котовска было заключено концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию шести котельных. Общая стоимость проекта составила 500 млн руб., из которых 200 млн руб. вложил концессионер, а остальные средства предоставил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«Компьюлинк» инициировал расторжение концессии и потребовал компенсации неполученных доходов, ссылаясь на ошибки в расчетах энерговыпуска, однако суд отказал во взыскании 438 млн руб.

В сентябре 2023 года в суд было передано уголовное дело о хищении 119 млн руб. топ-менеджерами «Компьюлинка» Олегом Поповым и Юрием Данилюком, их партнером Юрием Чернышовым и экс-вице-губернатором Тамбовской области Игорем Кулаковым в рамках котовского проекта. Юрий Чернышов скончался в прошлом году, а Юрий Данилюк и Игорь Кулаков заключили контракты на участие в СВО. Уголовное дело в отношении Олега Попова было передано из Тамбова в Москву и находится в производстве Лефортовского районного суда.

