Сергей Трофимов, фильм о советской летчице и футбольный матч

В эти длинные выходные жители и гости Северного Кавказа смогут посмотреть спектакли и киноновинки, посетить концерты, футбольный матч и выставку ко Дню возрождения карачаевского народа. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

В Железноводске 1 мая в 19:30 в ГДК им. Пускепалиса пройдет концерт «Orchestra of New Time. Киновселенная Ханса Циммера и Людовико Эйнауди». Оркестр представит новую концертную программу в мерцании тысяч свечей. «Зрителей ждет музыкальное путешествие по миру кино, где каждая мелодия — это часть культовых фильмов и любимых историй», — сказано в описании мероприятия. В программе прозвучат саундтреки из фильмов «Черный лебедь», «Интерстеллар», «Гладиатор», «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Парк юрского периода» и другие.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

1 мая в ставропольском ресторане «Парк Культуры» пройдет вечеринка студенческая вечеринка. Гости вечера смогут послушать электронную и поп-музыку и потанцевать под сеты разных диджеев.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

2 мая в 19:00 в концертном зале им. Шаляпина в Ессентуках сыграет Сергей Трофимов. Певец выступает, в основном, в жанрах «бардовская песня» и «русский шансон». В числе самых известных песен — «Город Сочи», «Снегири» и «Ветер в голове».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

2 мая в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут трагикомедию «Ножницы». «В спектакле произошло убийство. Все подозреваемые в нем — на сцене. Задача зрителей — узнать мотивы, которые есть у каждого из героев, и вычислить настоящего убийцу. Вариантов развития сюжета — множество. Ясно только одно — преступник не избежит наказания»,— сказано в описании постановки.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

11 апреля в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут трагикомедию «Чайка». Это история о неразделенной любви, о непонимании между людьми и несбывшихся мечтах. Главные герои пьесы — деятели искусства, мечтающие о славе и в погоне за ней потерявшие самих себя.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа с четверга можно посмотреть премьеру этой недели — итальянскую драму «Грация» режиссера Паоло Соррентино. По сюжету Мариано Де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить ее вновь. Фильм был номинирован на премию «Золотой лев», а исполнитель главной роли Тони Сервилло получил Кубок Вольпи — приз за лучшую мужскую роль.

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

Среди других достойных внимания киноновинок — российская кинолента «Литвяк» о советской летчице. Вместе с боевыми товарищами отважная 21-летняя летчица выполняет задания на самых напряженных участках фронта. У нее завязываются романтические отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер героини, чье имя навсегда вписано в историю авиации.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Также кинотеатрах с четверга пройдут повторные показы аниме «Возвращение кота» 2002 года выпуска. Полнометражный фильм режиссера Хироюки Мориты снят студией Ghibli. Школьница Хару спасает загадочного кота из-под колес автомобиля и вскоре узнает, что он принц Кошачьего королевства. Девочка попадает в волшебный мир говорящих котов и роскошных дворцов, но очарование происходящим длится недолго…

Стоимость билетов — от 340 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

В картинной галерее в Черкесске открылась межрегиональная передвижная художественная выставка «Образы и символы нартского эпоса в зеркале визуального искусства», приуроченная ко Дню возрождения карачаевского народа. На ней представлены художественные произведения, созданные на основе сюжетов и мотивов древних сказаний.

Стоимость билетов — от 80 руб. (0+)

2 мая в 14:00 на «Анжи Арене» в Каспийске состоится встреча махачкалинского футбольного клуба «Динамо» и «Ростова». Матч пройдет в рамках очередного тура Российской премьер-лиги. Сейчас «Динамо Махачкала» находится на 14 месте турнирной таблицы, «Ростов» — на 11.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

