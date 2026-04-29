Симфонические премьеры, балет «Спартак» и аниме «Возвращение кота» на большом экране

В праздничные выходные ростовчане и гости города смогут посетить концерты исполнителей, выступающих в разных жанрах, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также послушать выступления местных комиков. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

В четверг 30 апреля в 19:00 в музыкальном театре Ростова состоится концерт «Симфонические премьеры в XXI веке». В первом отделении слушателей ждут масштабная «Героическая увертюра» Алемдара Караманова и сочинение Геннадия Ровнера Anabasis — сложный и глубокий диалог фортепиано, струнного квартета и оркестра. Соло исполнит лауреат международных конкурсов Лолита Цоцонава. Кульминацией вечера станет Симфония № 1 «Автобиографическая» донского композитора Леонида Клиничева.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

В этот же день в 20:00 в клубе «Эссе» начнется праздничный концерт в честь Международного дня джаза. Джаз-оркестр клуба под руководством Овагема Султаняна сыграет со специально приглашенными гостями. «Создадим диалог эпох и стилей, от классических до современных джазовых произведений», — обещают организаторы мероприятия.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (6+)

1 мая в 17:00 в филармонии Ростовский академический симфонический оркестр отыграет программу «Супер-диско». Слушатели смогут ознакомиться с известными хитами диско и поп-музыки 80-х, 90-х и нулевых в исполнении оркестра, шоу-группы «Амазонки» и кавер-группы «Хулиганы».

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

Театр «Человек в кубе» 30 апреля в 19:00 покажет драму «Айседора. Предопределение». Главная героиня Айседора Дункан — американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца, родившаяся в конце XIX века. «После нее остались лишь легенды, армия подражателей и…недописанные мемуары! Спустя полтора столетия мы будем листать их вместе», — сказано в описании спектакля.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

В музыкальном театре Ростова в 2 и 3 мая в 18:00 покажут балет «Спартак» на музыку композитора Арама Хачатуряна. В представлении органично сочетаются кинематографичность, виртуозные, на грани с акробатикой, танцы солистов, оригинальное либретто и драматургический конфликт, вокальные и хоровые партии, приближающие действие к традициям античного театра, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

В театре драмы им. Горького 2 мая в 18:30 состоится показ комедии «Авантюрная история по-женски» драматурга Александра Коровкина в постановке режиссера Николая Елесина. Спектакль повествует о двух сестрах — хозяйках старого дома в историческом центре города. Особняк то и дело атакуют званые и незваные гости — племянники хозяек, с репутациями разной степени сомнительности, нечистые на руку риелторы, дотошные соседи, полицейские. Чтобы вернуть жизнь в спокойное русло, в ход идут переодевания, игра на чувствах и пирожки с капустой и мышьяком.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В ростовских кинотеатрах «Горизонт Cinema&Emotion» и «Киномакс IMAX» с четверга можно посмотреть премьеру этой недели — итальянскую драму «Грация» режиссера Паоло Соррентино. По сюжету Мариано Де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить ее вновь. Мариано — президент Италии и готовится покинуть пост, но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. Фильм был номинирован на премию «Золотой лев», а исполнитель главной роли Тони Сервилло получил Кубок Вольпи — приз за лучшую мужскую роль.

Стоимость билетов — от 550 руб. (18+)

Еще одна премьера этой недели — российская кинолента «Литвяк» о советской летчице, представлена практически во всех кинотеатрах города. 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта. У нее завязываются романтические отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер героини, чье имя навсегда вписано в историю авиации.

Стоимость билетов — от 430 руб. (16+)

В ростовских кинотеатрах «Горизонт Cinema&Emotion» и «Киномакс IMAX» с четверга проведут показы аниме «Возвращение кота» 2002 года выпуска. Полнометражный фильм режиссера Хироюки Мориты снят студией Ghibli. Школьница Хару спасает загадочного кота из-под колес автомобиля и вскоре узнает, что он принц Кошачьего королевства. Девочка попадает в волшебный мир говорящих котов и роскошных дворцов, но очарование происходящим длится недолго…

Стоимость билетов — от 430 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

2 мая в 18:00 и 20:00 в Flash Bar пройдет шоу «Stand-up. Лучший материал». Местные комики выступят с лучшими шутками и пообщаются с гостями.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

