Песков: Россия не собирается выходить из ОПЕК+

Россия не собирается выходить из ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, мировые энергетические рынки сейчас штормит, поэтому ОПЕК+ важен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Накануне ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. На вопрос, не будет ли это означать конец ОПЕК+, господин Песков сказал, что Россия надеется на сохранение этого формата.

«Это формат, который позволяет все-таки существенно, скажем так, минимизировать вот такие колебания на энергетических рынках и позволяет стабилизировать эти рынки», — пояснил он.

ОПЕК+ был образован в 2016 году. Помимо 12 стран-участников ОПЕК, в расширенный формат входят: Азербайджан, Бахрейн, Бразилия, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан. Россия в январе-феврале 2026 года добывала по 9,25 млн баррелей нефти в день.

Насчет решения ОАЭ господин Песков сказал: «Это суверенное решение Объединенных Арабских Эмиратов, мы с уважение к этому относимся». Как поясняли власти ОАЭ накануне, выход из ОПЕК позволит им нарастить нефтедобычу, поскольку на них не будут распространяться сдерживающие квоты картеля.