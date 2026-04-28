ОАЭ решили выйти из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Решение принято в нужное время, и оно не окажет существенного влияния на рынок, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Страна была в организации с 1967 года.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи

Как заявил Сухейль аль-Мазруи, в будущем мир будет нуждаться в большем количестве энергии. Выход из ОПЕК позволит сотрудничать с партнерами и инвесторами, чтобы обеспечить потребности мирового рынка нефтепродуктов, пояснил он.

На вопрос, проводились ли консультации с Саудовской Аравией при принятии решения о выходе из ОПЕК, Сухейль аль-Мазруи сказал, что ОАЭ ни с кем напрямую не консультировались, передает Reuters. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, последствия выхода ОАЭ из ОПЕК будут обсуждаться на встрече стран-участниц альянса в июне.