В Краснодаре восстановят корпус войскового винно-водочного завода 1902 года

Банк ДОМ.РФ поддержит восстановление объекта культурного наследия в Краснодаре. На Кавказском инвестиционном форуме банк подписал соглашение о намерениях с Кубанским государственным медицинским университетом по реализации проекта реставрации корпуса войскового винно-водочного завода 1902 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно документу, предусмотрены восстановительные работы и последующее приспособление здания под современные задачи. Объект планируют использовать для нужд Кубанского государственного медицинского университета: там разместят учебный корпус и учебно-клиническую инфраструктуру для подготовки врачей, развития практических навыков студентов и повышения квалификации преподавателей.

Общая площадь первого этапа проекта «Серебряный родник» составит порядка 40 тыс. кв. м. В него войдут жилье, учебный корпус, а также коммерческая и торговая инфраструктура. Общий бюджет проекта оценивается в 5,5 млрд руб. Застройщиком выступает СЗ «Серебряный родник».

Как сообщил представитель Кубанского государственного медицинского университета, реализация проекта позволит построить современную учебно-клиническую инфраструктуру для вуза. Создание высокотехнологичного центра и учебных площадей повысит уровень медицинской помощи в крае. Кроме того, учебный процесс на базе новой клиники улучшит качество медицинского образования и даст возможность разрабатывать и внедрять прорывные медицинские технологии в практическое здравоохранение.

Алина Зорина