На Домбае построят новый премиальный отель за 5,8 млрд рублей

Девелоперская компания «Плато Девелопмент», правительство Карачаево-Черкесской Республики и Группа «Мантера» подписали соглашение о строительстве пятизвездочного отельного комплекса «Альто» в Домбае.

Участники сделки представили проект 29 апреля 2026 года на третьем Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2026) в Минеральных Водах. Общий объем инвестиций достигнет 5,8 млрд рублей, финансовым партнером выступит «Сбер», а открытие отеля запланировано на 2029 год.

КИФ-2026, организованный Фондом Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития и Ставропольского края, собрал около 6 тыс. участников, включая представителей бизнеса и властей. Форум проходит с 28 по 30 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО» под девизом «Расширяя горизонты возможностей». Подписание соглашения стало одним из ключевых событий площадки, где определяют бизнес-тенденции Кавказа.

«Плато Девелопмент» работает на рынке с 2024 года и специализируется на премиум- и бизнес-объектах. Команда девелопера имеет более 10 лет опыта в строительстве и девелопменте. Флагманский проект компании — клубный дом «Кутузов Сити» в Москве на границе с заказником «Долина реки Сетунь» площадью 691 га. Этот объект выиграл номинацию «Премьера года: клубный дом премиум-класса» на Urban Awards 2025.

Группа «Мантера», созданная в 2021 году, управляет активами в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Ленинградской области, Адыгее и на Дальнем Востоке. В ее портфель входят курорт «Красная Поляна», игорная зона, «Сочи Парк», курорт «Архыз», отели Mantera Supreme и Mantera Resort & Congress, туроператор Mantera Travel и другие. «Мантера» возьмет на управление все 332 номера комплекса «Альто» площадью от 25 до 70 кв. м в категориях «стандарт», «люкс», «джуниор сьют» и «сьют».

Инвесторы смогут купить номера и получать пассивный доход. Гендиректор «Мантера» Вадим Трукшин подчеркнул, что профессиональное управление обеспечит стабильную заполняемость и доходность. Член совета директоров «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов отметил дефицит премиум-отелей в Домбае: в 2025 году турпоток вырос на 50%, но рынок не справляется с спросом. Локация подходит для круглогодичного отдыха — от горнолыжного спорта до трекинга и велнес-ретритов.

Комплекс займет живописную долину Домбая рядом с трассами и курортом «Архыз». Гости увидят альпийские луга, горные леса и ледники. Новый аэропорт «Архыз», который откроют в 2029 году, сократит дорогу до 1,5 часов (минус 2 часа от текущего времени). Организуют трансфер для резидентов и гостей.

Инфраструктура обеспечит полный комфорт: открытый подогреваемый бассейн с видом на реку Аманауз, СПА с термальным комплексом, ресторан на 150 мест, лобби-бар, конференц-зал на 80 человек, детский клуб, паркинг на 40 машин и зоны для сушки лыжного снаряжения. Проект займет площадь 25 тыс. кв. м и заполнит нишу премиум-размещения в СКФО.

