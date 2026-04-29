Губернатор Кубани поручил усилить контроль за уровнем воды в реках

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов усилить визуальный контроль за реками и подготовить пункты эвакуации из-за прогноза залповых ливней с 1 по 4 мая. На совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в регионе обсудили меры по предотвращению подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

Согласно оперативной информации Гидрометцентра, с 1 по 4 мая в отдельных районах Краснодарского края ожидаются залповые ливни. Возможен подъем уровня рек до опасных отметок и выше.

«На реках установлены датчики, но необходимо обеспечить дополнительный визуальный контроль, закрепить ответственных сотрудников, человеческий фактор — на первом месте. Обращаю внимание глав муниципалитетов, проверьте систему оповещения. Уже сейчас нужно определить пункты эвакуации на случай, если уровень воды превысит норму»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По его словам, все силы и средства должны быть приведены в повышенную готовность. Следует предусмотреть запасы питьевой воды, предметов первой необходимости.

Первый вице-губернатор Игорь Галась доложил, что алгоритм действий для муниципалитетов, краевых и федеральных служб проработан. Он отметил, что будет организовано прямое наблюдение за реками. Туристические группы региона уже оповещены — походы ограничены, особенно в зонах риска. Все инструкции доведены до глав тех районов, которые попадают в зону риска.

По данным администрации региона, на Кубани действует автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга рек. На 157 водных объектах, подверженных паводкам, установлено 311 автоматических гидрологических комплексов. Система позволяет получать прогноз о чрезвычайной ситуации за 3–12 часов до ее возникновения.

Алина Зорина