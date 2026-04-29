Объявлены третьи торги на строительство тамбовского детсада

В Тамбове объявлен третий конкурс на строительство детского сада на 250 мест в западной части города — в районе пересечения улиц Магистральной и Волжской. В рамках очередной попытки найти подрядчика начальная цена контракта была увеличена на полтора миллиона — до 480,9 млн руб. Это следует из материалов госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В первых двух торгах (в середине и конце марта) стоимость составляла 479,3 млн руб., однако контракт заключен не был. Новый тендер сохраняет ключевые параметры проекта, включая сроки: завершить строительство необходимо до 30 июня 2027 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 мая, итоги подведут 20 мая.

Контракт предусматривает аванс в размере 10% от его стоимости. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова "Инвестор"» (ИСЦ). Деньги выделяют из бюджета городского округа Тамбова. В 2026 году предусмотрено 275,3 млн руб., в 2027 году — 205,6 млн руб.

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания детского сада, а также выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ. В перечень входят строительство каркаса, устройство сетей энерго-, тепло-, водооснабжения, прокладка трубопроводов и канализации, земляные работы и внутренняя отделка, благоустройство территории вокруг сада с проездами, озеленением, укладкой резинового покрытия и установкой малых архитектурных форм. Контракт разбит на 29 этапов.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на улице Волжской планировалось построить и школу в рамках концессионного соглашения со структурой госкорпорации ВЭБ.РФ — ООО «Прошкола». В конце прошлого года тамбовские власти уточнили, что ее ввод в эксплуатацию сорван и перенесен на 2026 год.

Анна Швечикова