Детский сад на 250 мест построят в западной части Тамбова за 479 млн рублей

В Тамбове начали искать подрядчика для строительства детского сада на 250 мест в районе пересечения Волжской и Магистральной улиц (Волжская, 75с). Начальная цена контракта составляет 479,3 млн руб. Объем работ разбит на 29 этапов. Завершить строительство планируют до 30 июня 2027 года. Информация была опубликована на портале госзакупок 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова "Инвестор"» (ИСЦ). Контракт предусматривает авансирование в размере 10%. Работы профинансируют из бюджета городского округа: 274,4 млн заложены в этом году, а 204,9 млн — в следующем.

Ранее глава администрации Тамбова Максим Косенков назвал появление еще одного детского сада в западной части микрорайона «серьезным продвижением».

«Это можно назвать успехом, что нам удастся дополнительно получить такое дошкольное образовательное учреждение. Поэтому важно, чтобы подрядная организация, которая будет выбрана, была в первую очередь добросовестной»,— подчеркнул господин Косенков.

Заявки на участие в торгах принимают до 25 марта. Итоги аукциона подведут 27 марта.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что мэрия Тамбова решила отдать под комплексное развитие территорию с жилой застройкой в границах улиц Чичканова, Советской, Рабочей и Карла Маркса. Ее площадь составляет 12,7 тыс. кв. м. В перечень подлежащих сносу или реконструкции объектов попало 22 здания.

Денис Данилов