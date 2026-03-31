Повторные торги по строительству детсада за 479 млн рублей объявили в Тамбове

Муниципальное казенное учреждение «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова "Инвестор"» (ИСЦ) объявило новые торги за право строительства детского сада на 250 мест в районе пересечения Волжской и Магистральной улиц (Волжская, 75с). Информация появилась на портале госзакупок 31 марта. Начальная цена контракта не изменилась и составляет 479,3 млн руб.

«Ъ-Черноземье» писал, что первый аукцион был объявлен 13 марта. Извещение об отмене определения подрядчика зарегистрировано в системе 19 марта. Информации о поступлении каких-либо жалоб на условия закупки нет.

От будущего подрядчика требуется возвести детский сад в срок до 30 июня 2027 года. Предусмотрен аванс в размере 10% от стоимости соглашения. Большая часть финансирования запланирована на 2026 год — 274,4 млн руб. Гарантийный срок на результаты работ должен составить пять лет.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 16 апреля. Итоги аукциона подведут 21 апреля.

В середине марта «Ъ-Черноземье» писал, что за 2026 год в Тамбовской области планируют капитально отремонтировать 32 социальных объекта за счет федеральных и региональных средств на сумму около 1,8 млрд руб. Капремонт затронет 14 школ (5,2 тыс. мест), семь детских садов (1,1 тыс. мест), пять колледжей (2,2 тыс. мест), четыре объекта культуры, спорткомплекс и детский лагерь.

Денис Данилов