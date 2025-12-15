Открытие трех школ и интерната в Тамбовской области перенесли на 2026 год

Ввод в эксплуатацию ряда крупных объектов социальной инфраструктуры в Тамбовской области перенесен на 2026 год. Речь идет о трех школах, а также доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили в региональном правительстве.

Перенос сроков затронул строительство общеобразовательной школы на 1 275 мест на улице Волжская в Тамбове, а также школы на 1 100 мест в Бокино (бывшее село, в конце 2022 года было присоединено к Тамбову). Кроме того, на будущий год отложен ввод школы на 350 учащихся в селе Алгасово Моршанского района, а также здания дома-интерната для престарелых и инвалидов на 150 мест в селе Отъяссы Сосновского района.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», школу на улице Волжской планировалось построить в рамках концессионного соглашения со структурой госкорпорации ВЭБ.РФ — ООО «Прошкола». В марте 2023 года компания заключила соглашение с региональным министерством образования и науки, взяв на себя обязательство до декабря 2024 года возвести школу за 2,1 млрд руб. (1,2 млрд руб. средства гранта, преимущественно федерального, еще 967 млн руб.предполагалось привлечь за счет внебюджетных источников). Однако сроки строительства были сорваны. В январе этого года объект находился на стадии монолитного каркаса, после чего срок сдачи был перенесен на 31 декабря 2025 года. Информации о возбуждении уголовных дел, применении санкций к концессионеру или смене подрядчиков по данному объекту региональные власти не публиковали. Реализацией проекта в качестве подрядчика занималось московское ООО «Прошкола №64».

Соглашение на строительство школы в Бокино было заключено весной 2023 года со структурой группы компаний «Инфраструктура детства» — ООО «Двадцать шестая концессионная компания “Просвещение”» (была переименована в ООО «Школа в Тамбове»). Объем инвестиций оценивался в 2,1 млрд руб. (совокупная поддержка государства должна была составить 3,1 млрд руб., включая возмещение затрат по уплате процентов, инвестиционный платеж, капитальный грант и прочие условия).

В ноябре 2024 года региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту хищения 250 млн руб. Следствие считает, что министерство образования и науки Тамбовской области заключило концессионное соглашение с неназванной холдинговой компанией, предусматривавшее финансирование, проектирование и строительство школы со сроком исполнения обязательств до 31 декабря 2024 года. Подрядчику был перечислен аванс в размере более 250 млн руб., однако строительные работы выполнены не были, а средства, по данным СКР, расходовались на цели, не связанные с реализацией проекта.

В 2025 году строительство школы в Бокино было возобновлено другим подрядчиком.

