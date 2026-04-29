В Дагестане принято 241,4 тысячи заявлений от пострадавших от паводка

В Дагестане принято более 241,4 тыс. заявлений на социальные выплаты от граждан, пострадавших в результате паводка. Об этом сообщили в МЧС России. Оценочные комиссии продолжают свою работу.

В ведомстве отметили, что на данный момент в регионе не осталось подтопленных жилых домов и приусадебных участков. Энерго- и газоснабжение полностью восстановлены.

Межведомственный оперативный штаб продолжает координировать ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Спасатели МЧС России проводят аварийно-восстановительные работы и оказывают адресную помощь населению.

Мария Хоперская

Новости компаний Все