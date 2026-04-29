Новый уровень загородного комфорта: ГК ТОЧНО сдала первые дома ЖК «Цветной бульвар» в Северской

Девелопер ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) завершил строительство двух домов первой очереди жилого комплекса «Цветной бульвар» в станице Северской Краснодарского края. Ключи от квартир получат 342 семьи.

ГК ТОЧНО возводит ЖК «Цветной бульвар» в станице Северской, в 40 минутах езды от Краснодара. В честь завершения строительства 3 и 4 литера девелопер устроил праздник для новоселов. Ключи от квартир получат 342 семьи. Всего в первой очереди проекта предусмотрено 4 дома, и полностью ее сдадут во втором полугодии 2026 года.

ЖК «Цветной бульвар» занимает 14 гектаров и включает 20 домов средней этажности в скандинавской стилистике.

ТОЧНО создает новый формат загородной жизни: с городским уровнем комфорта, но без суеты мегаполиса. Это не дача или временное жилье, а полноценная альтернатива городу. Здесь панорамные виды на гору Собер-Баш и современная инфраструктура дополняются тишиной и чистым воздухом — ценностями, которые стали роскошью для мегаполиса.

Дворы в комплексе остаются без машин – парковка вынесена за периметр, а внутри квартала только зелёные зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха.

Сердцем проекта станет прогулочный бульвар длиной почти полкилометра с магазинами, кафе, аптеками, пунктами маркетплейсов и другими сервисами для удобства жителей.

Это не просто пространство между домами, а живая часть квартала, где у каждого найдется свое занятие. Дети смогут встречаться после школы и играть на свежем воздухе, взрослые — заниматься на тренажерах, решать повседневные дела или отдыхать за чашкой кофе, а старшее поколение — выходить на прогулки, общаться с соседями и чувствовать себя в центре жизни, а не в стороне от нее.

ГК ТОЧНО построила для «Цветного бульвара» и собственную инженерную инфраструктуру: две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и современные блоки очистки сточных вод.

На финальной стадии строительства находится и детский сад «Умка» на 350 мест. Это особое образовательное пространство, аналогов которому нет даже в городе: с лабораторией для занятий, кружками и музеем казачьей культуры.

«По традиции ТОЧНО необходимую инфраструктуру строим параллельно с жилыми домами. Создаем эти пространства с максимальной отдачей, потому что знаем, насколько важен дом для любого человека. Впереди много работы, но, уверена, с таким подходом достигнем всех поставленных целей – в этом году планируем ввести в эксплуатацию более 500 тыс. кв.м жилья и передать ключи от 11 111 квартир», - рассказала СЕО ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.

В «Цветном бульваре» можно выбрать квартиру под любой сценарий жизни: от компактной студии до большой семейной планировки. Есть и необычные варианты — двухуровневые форматы с террасами, откуда открываются виды на горы. А на первых этажах предусмотрены квартиры с патио — собственным небольшим пространством на улице, что для многоквартирного дома редкость.

В компании отмечают, что вместе с развитием проекта меняется и портрет покупателя. Если на старте почти половина сделок приходилась на инвесторов, то сегодня около 80% клиентов приобретают квартиры для себя. Это означает, что все больше покупателей выбирают «Цветной бульвар» как место для жизни.

При этом проект сохраняет свою инвестиционную привлекательность: за полтора года стоимость квадратного метра здесь выросла примерно на 25%.

Благодаря таким проектам как «Цветной бульвар», переезд за город больше не выглядит как отказ от привычного уровня жизни. Напротив, он становится способом его повысить — за счет пространства, экологии и продуманной среды.

Застройщик ООО СЗ «Северская», бренд ТОЧНО.

