Жительница Краснодара и ее сожитель осуждены за убийство годовалого ребенка

В Краснодаре местная жительница и ее сожитель признаны виновными в убийстве ее малолетнего сына, совершенном более пяти лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В апреле 2025 года в следственный отдел Новороссийска с заявлением о пропаже внука обратился его дедушка. Мужчина сообщил, что последний раз видел мальчика в середине августа 2020 года. По его словам, после этого мать ребенка избегала общения родственников с несовершеннолетним.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи установили причастность матери ребенка и ее сожителя к убийству мальчика. За несколько дней до обращения дедушки в следственные органы они покинули Краснодарский край, и их нашли в Московской области.

Следствие и суд установили, что в ночь на 1 сентября 2020 года фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находились в лесном массиве на территории Крымска. Там они убили годовалого ребенка подсудимой. После этого они переместили тело мальчика вглубь леса и оставили там. Избавившись от улик, пара покинула место происшествия.

«Свой поступок они мотивировали тяжелым финансовым положением и невозможностью содержать ребенка»,— отмечается в сообщении ведомства.

В период проведения расследования они находились под стражей. 28-летняя женщина и ее 35-летний сожитель признаны виновными в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Осужденная приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к одному году ограничения свободы. Ее сожителю назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием назначенного наказания в колонии строгого режима.

Алина Зорина