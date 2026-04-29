Добровольные дружины начнут формировать в микрорайонах Сочи

В Сочи началась работа по созданию добровольных народных дружин на базе территориальных общественных самоуправлений. Инициатива поступила от жителей города в ходе заседаний ТОС, где регулярно рассматриваются вопросы местного значения и взаимодействия населения с органами власти.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили в администрации курорта, сочинцы предложили сформировать добровольные дружины во всех территориальных общественных самоуправлениях. Предполагается, что в летний период участники таких объединений будут проводить рейды в микрорайонах, направленные на выявление правонарушений и содействие поддержанию общественного порядка.

Инициатива рассматривается как часть комплексной работы по развитию общественного самоуправления и вовлечению жителей в решение вопросов безопасности на местах. Власти города отмечают, что встречи представителей администрации, правоохранительных органов и граждан проходят на постоянной основе во всех районах Сочи.

На заседаниях ТОС обсуждаются не только вопросы благоустройства и текущих потребностей микрорайонов, но и темы соблюдения миграционного законодательства, профилактики экстремизма и терроризма, а также информирования граждан о возможностях прохождения службы по контракту в Вооруженных силах России.

Кроме того, отдельное внимание уделяется предупреждению распространенных видов правонарушений и мошенничества. Представители правоохранительных структур через председателей ТОС и депутатский корпус доводят до жителей информацию о способах защиты от телефонных и интернет-мошенников, мерах противодействия незаконному обороту наркотических веществ, а также правилах безопасного поведения в цифровой среде.

По словам начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Татьяны Катаниди, формат открытого диалога позволяет оперативно решать актуальные вопросы территориальных общественных самоуправлений и повышать уровень информированности граждан.

Мария Удовик