Ярославль заработал 6,9 млн рублей на платных парковках в 2025 году

За 2025 год в бюджет Ярославля поступило 6,9 млн руб. в качестве доходов от предоставления на платной основе парковок. Соответствующая информация указана в проекте решения муниципалитета об исполнении бюджета за минувший год, внесенном мэрией.

Указывается, что доходы от платных парковок выросли по сравнению с уровнем 2024 года в 2,9 раза. План в 2025 году был исполнен на 151,7%, что обусловлено увеличением поступления средств с учетом фактической заполняемости парковочного пространства, указывается в документе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 мая 2025 года начала работать платная парковка у Ярославля – Главного. До этого локальные платные парковки работали на площадях Богоявления и Красной.

Единое платное парковочное пространство начало работу в Ярославле, как и в других четырех городах региона, 25 декабря 2025 года. Мэр Артем Молчанов сообщал, что средства от использования парковок должны поступить в городской бюджет.

Алла Чижова