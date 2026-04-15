Ярославль ждет от области деньги от использования платных парковок

В бюджет Ярославля поступят средства от области, полученные в результате работы платного парковочного пространства. Об этом на заседании муниципалитета 15 апреля сообщил мэр Артем Молчанов.

Фото: Зоя Голицына

«Решение принято: средства от платных парковок с вычетом затрат будут поступать в городской бюджет. Сейчас подтверждение от областных властей по этому поводу есть. Закончился квартал, идет уточнение поступивших в областной бюджет средств, и в ближайшее время мы ожидаем»,— сказал господин Молчанов.

Он добавил, что средства город направит на ремонт дорог, а также на содержание и уборку платных парковочных мест.

Система платных парковок заработала в Ярославской области в декабре 2025 года. За первый месяц в областной бюджет поступило 20,1 млн руб. С 17 марта начали выписывать штрафы за неоплату парковки.

Алла Чижова