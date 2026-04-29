Дмитрий Песков: глава МЧС дал оценку ситуации на месте пожара в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков представил оценку ситуации на месте чрезвычайного происшествия в Туапсе после атак беспилотников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит «РИА Новости», выводы были озвучены по итогам совещания, проведенного непосредственно на месте.

Накануне президент Владимир Путин поручил господину Куренкову выехать в Туапсе для координации работ по тушению пожаров на объектах нефтехранения, возникших 28 апреля. Министр прибыл в город в тот же день.

Позднее он заявил, что ситуация с ликвидацией последствий находится под контролем, а основные результаты ожидаются в ближайшее время. В частности, планируется переброска боновых заграждений для предотвращения возможных утечек нефтепродуктов, а также прибытие сводной группировки из 40 водолазов.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе начался в ночь на 28 апреля, по данным оперативного штаба, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет, возгорание было локализовано утром 29 апреля.

В Туапсинском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Роспотребнадзор рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна и использовать средства защиты органов дыхания.

