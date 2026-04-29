Дмитрий Песков: глава МЧС дал оценку ситуации на месте пожара в Туапсе
Глава МЧС России Александр Куренков представил оценку ситуации на месте чрезвычайного происшествия в Туапсе после атак беспилотников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит «РИА Новости», выводы были озвучены по итогам совещания, проведенного непосредственно на месте.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Накануне президент Владимир Путин поручил господину Куренкову выехать в Туапсе для координации работ по тушению пожаров на объектах нефтехранения, возникших 28 апреля. Министр прибыл в город в тот же день.
Позднее он заявил, что ситуация с ликвидацией последствий находится под контролем, а основные результаты ожидаются в ближайшее время. В частности, планируется переброска боновых заграждений для предотвращения возможных утечек нефтепродуктов, а также прибытие сводной группировки из 40 водолазов.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе начался в ночь на 28 апреля, по данным оперативного штаба, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет, возгорание было локализовано утром 29 апреля.
В Туапсинском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Роспотребнадзор рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна и использовать средства защиты органов дыхания.