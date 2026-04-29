Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дмитрий Песков: глава МЧС дал оценку ситуации на месте пожара в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков представил оценку ситуации на месте чрезвычайного происшествия в Туапсе после атак беспилотников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит «РИА Новости», выводы были озвучены по итогам совещания, проведенного непосредственно на месте.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Накануне президент Владимир Путин поручил господину Куренкову выехать в Туапсе для координации работ по тушению пожаров на объектах нефтехранения, возникших 28 апреля. Министр прибыл в город в тот же день.

Позднее он заявил, что ситуация с ликвидацией последствий находится под контролем, а основные результаты ожидаются в ближайшее время. В частности, планируется переброска боновых заграждений для предотвращения возможных утечек нефтепродуктов, а также прибытие сводной группировки из 40 водолазов.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе начался в ночь на 28 апреля, по данным оперативного штаба, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет, возгорание было локализовано утром 29 апреля.

В Туапсинском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Роспотребнадзор рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна и использовать средства защиты органов дыхания.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все