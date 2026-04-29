В Туапсе после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Из-за угрозы распространения огня жителей близлежащих домов эвакуировали, но к вечеру часть из них вернулась. Какими последствиями для здоровья может грозить пожар на таких объектах и какие признаки могут говорить о воздействии канцерогенов, «Ъ-Сочи» рассказала врач-гематолог Дарья Кузнецова.

Дарья Кузнецова

«Я хочу сразу обозначить ключевой момент: при пожарах на нефтеперерабатывающих заводах основная опасность заключается не только в самом пламени, но и в сложном составе продуктов горения. В отличие от лесных пожаров, где преобладают угарный газ и мелкодисперсная пыль, при горении нефти и нефтепродуктов формируется значительно более токсичная смесь. В воздух поступают летучие органические соединения, полициклические ароматические углеводороды, сажа, оксиды серы и азота, а также, в ряде случаев, бензол и другие канцерогенные вещества. Именно эта комбинация и формирует основной фактор риска для здоровья населения.

Если говорить о том, при каких уровнях загрязнения воздух становится опасным, то здесь нельзя опираться на один показатель. Оценка всегда комплексная и базируется на превышении предельно допустимых концентраций по ряду веществ. Наиболее значимыми маркерами считаются взвешенные частицы, включая сажу и мелкую пыль, которые способны проникать глубоко в дыхательные пути. Уже при их повышенных концентрациях рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно для уязвимых групп населения.

Отдельное значение имеет бензол и другие летучие органические соединения. Бензол относится к доказанным канцерогенам, его влияние на организм человека связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний. Международное агентство по изучению рака классифицирует его как канцероген первой группы. Признаком опасной воздушной среды часто становится устойчивый химический запах, который описывают как запах жженой резины или химических веществ, а не обычного дыма. Дополнительно продукты горения, такие как диоксид серы и оксиды азота, способны вызывать раздражение слизистых оболочек, першение в горле, кашель, слезотечение и бронхоспазм.

Проживание в зоне воздействия считается небезопасным в случаях, когда фиксируются превышения предельно допустимых концентраций бензола, формальдегида или взвешенных частиц в пять и более раз по данным официальных служб контроля. Также тревожным фактором является сохранение стойкого запаха гари в помещениях даже при закрытых окнах, что указывает на оседание токсичных веществ на поверхностях и их последующее повторное испарение. Дополнительным критерием служит массовое появление у людей головокружения, тошноты, кашля и затрудненного дыхания.

Отдельно следует сказать о сажевых частицах. Это не просто загрязнение, а носитель токсичных соединений. На поверхности сажи адсорбируются тяжелые металлы, диоксины, бензол и полициклические ароматические углеводороды. При контакте с кожей такие частицы могут вызывать дерматиты, аллергические реакции и даже химические ожоги, особенно при наличии микроповреждений кожи. Попадание в глаза приводит к воспалительным реакциям и повреждению роговицы. Наиболее опасным является вдыхание, поскольку частицы оседают в альвеолах и через кровоток воздействуют на внутренние органы, включая печень, костный мозг и нервную систему.

Даже кратковременное пребывание в зоне пожара может иметь последствия. Острое воздействие проявляется быстро — головной болью, тошнотой, раздражением слизистых, однако эти симптомы могут проходить после прекращения контакта.

Более важны отложенные эффекты. Воздействие высоких концентраций бензола и полициклических соединений связано с увеличением риска онкогематологических заболеваний, включая лейкозы и лимфомы, а также рака легких. Отдельно стоит отметить рост вероятности развития хронических заболеваний дыхательной системы, включая астму и ХОБЛ, особенно у детей. Мелкодисперсные частицы также провоцируют системное воспаление, повышая риск сердечно-сосудистых осложнений. Токсические вещества могут влиять и на нервную систему, вызывая длительные головные боли, нарушения сна и снижение когнитивных функций.

Таким образом, даже краткосрочное воздействие продуктов горения нефтеперерабатывающих предприятий нельзя рассматривать как безопасное, поскольку оно способно запускать долгосрочные патологические процессы в организме».