Парад Победы в Петербурге пройдет без военной техники и кадетов

Парад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 9 мая 2026 года планируется провести в усеченном формате — без прохода военной техники, включая традиционный танк Т-34, и без участия воспитанников военных училищ. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. В парадном строю будут задействованы только курсанты военных вузов.

По данным издания, механизированная колонна в этом году формироваться не будет. Танк Т-34, который в предыдущие годы традиционно открывал прохождение техники, также не выйдет на брусчатку. При этом полностью без военного транспорта город не останется: машины из коллекции патриотического объединения «Ленрезерв» разместятся в центре города в статичном формате.

Также не предполагается участие нахимовцев, суворовцев и кадетов. Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что число зрителей на петербургском параде Победы 9 мая значительно сократили.

Кирилл Конторщиков