Число зрителей на петербургском параде Победы 9 мая значительно сократили

Власти Санкт-Петербурга изменили концепцию проведения парада на Дворцовой площади 9 мая 2026 года. Вместо трех трибун и смотровой площадки на несколько тысяч человек установят одну трибуну на 252 посадочных места. Общее число зрителей сокращено с почти шести тысяч до 300 приглашенных, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общее число зрителей сокращено до 300 приглашенных

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Изменениям предшествовало координационное совещание по обеспечению правопорядка под руководством губернатора и обращение врио командующего войсками Ленинградского военного округа от 20 апреля. Изначально планировалось оформить площадь комплексом из центральной и двух боковых трибун, площадок для маломобильных граждан и дополнительной смотровой зоны. Общее число мест могло составить около 5 700.

В окончательной схеме предусмотрена только одна трибуна на 252 посадочных места плюс 50 складных стульев и десять приглашений на подиум. Дополнительная смотровая площадка на несколько тысяч человек не предусмотрена. Причины пересмотра формата официально не раскрываются.

Кирилл Конторщиков