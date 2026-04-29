В Новороссийске высадили 600 зеленых насаждений за месяц

За прошедший месяц в Новороссийске высадили порядка 600 зеленых насаждений в рамках акции «Укоренись в Новороссийске», об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По словам Андрея Кравченко, в Новороссийске планируется запустить чат-бот, через который жители смогут сообщать о высаженных растениях и получать сертификаты участников. Бот в настоящее время находится в разработке. В озеленении, как отметил мэр города, готовы оказать содействие представители депутатского корпуса, градообразующие предприятия и сельскохозяйственные предприниматели.

В рамках создания «зеленого каркаса» города, о котором ранее сообщал «Ъ-Новороссийск», проводится первичная инвентаризация существующих зеленых насаждений. Все деревья, кустарники и прочую растительность на территории Новороссийска оцифруют для создания единой базы данных.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что дефицит растительности сейчас наиболее всего заметен в промышленных районах и на дворовых территориях многоквартирных домов. Для озеленения придомовых территорий администрация взаимодействует с управляющими компаниями.

София Моисеенко