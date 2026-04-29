Песков похвалил российские спецслужбы за освобождение археолога Бутягина

Освобождение археолога Александра Бутягина, ранее задержанного в Польше по запросу Украины, стало результатом сложной работы спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это был сложный, ответственный процесс, — сказал господин Песков, — его с успехом провели и финализировали наши спецслужбы».

Российский археолог Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины. Там он обвиняется в незаконной археологической деятельности в Крыму после 2014 года.

28 апреля Польша провела обмен заключенными с Белоруссией. С каждой стороны участвовали по пять человек. ФСБ сообщала, что Россия в результате обмена добилась освобождения ученого и супруги российского военнослужащего, а отдала — двух молдавских разведчиков. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что обмен археолога Бутягина провели при посредничестве Белоруссии, поскольку для Польши был неприемлем прямой обмен с Россией.