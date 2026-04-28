«Ведомости» узнали причину передачи Бутягина через Белоруссию

Археолога Александра Бутягина передали российской стороне через Белоруссию, поскольку для Польши был неприемлем прямой обмен с Россией. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к стороне защиты господина Бутягина во время судебного процесса в Варшаве.

«Прямо в Россию, конечно, не могли, это было бы политически неприемлемо в Польше»,— сказал собеседник газеты.

Обмен прошел на КПП «Переров—Беловежа» на польско-белорусской границе. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Александра Бутягина и супругу российского военнослужащего из Приднестровья обменяли на двух молдавских разведчиков. По данным белорусского агентства «БелТА», в Белоруссию прибыли граждане стран СНГ, задержанные в разных европейских странах.

Александра Бутягина задержали в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины: его обвинили в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. До 2014 года работы велись с разрешения украинских властей, однако после присоединения полуострова к РФ лицензии стал выдавать российский Минкульт. В марте польский суд одобрил экстрадицию Александра Бутягина на Украину.

