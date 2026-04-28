ФСБ раскрыла детали обмена археолога Бутягина на молдавских разведчиков

Россия обменяла археолога Александра Бутягина и супругу российского военнослужащего из Приднестровья на двух молдавских разведчиков. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Фото: Личная страница Александра Бутягина в «ВК»

Обмен произошел на КПП «Переров—Беловежа» на границе между Белоруссией и Польшей. По данным «БелТА», всего в обмене участвовали по пять человек с каждой стороны.

Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Белоруссию отправились граждане стран СНГ, в том числе россияне, задержанные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.

Сотрудники молдавской разведки, по данным ФСБ, прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий». Вскоре они были задержаны.

Про жену российского военнослужащего в пресс-релизе ЦОС информации нет. Российский археолог Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года в Варшаве. Он следовал транзитом из Нидерландов на Балканы. Бутягина задержали по запросу Украины, где он обвиняется в незаконной археологической деятельности в Крыму после 2014 года.