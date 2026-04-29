Имущество обанкротившегося дорожника из КЧР продают за 260 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Авангард» Андрей Агапов объявил повторные торги по продаже имущества банкрота на площадке «Сбербанк-АСТ», следует из данных Единого федерального реестра банкротств.

Компания из Черкесска работает в строительстве и транспорте, Арбитражный суд Карачаево-Черкесии ввел конкурсное производство 1 августа 2024 года. Андрей Агапов принимает корреспонденцию в Санкт-Петербурге, а активы хранит в промышленной зоне Нижневартовска ХМАО-Югры.

Андрей Агапов открывает заявки 4 мая и закрывает 11 июня 2026 года, торги пройдут 16 июня в 10:00 по Москве с шагом аукциона 10% и задатком 20%. Победители получают договор по email через пять дней, оплачивают лоты за 30 дней и забирают технику через пять рабочих дней после платежа. Участники подают паспортные данные, контакты и подтверждение отсутствия конфликта интересов. Возможен осмотр активов.

Торги объединяют 111 лотов на 260,6 млн руб. со средней ценой 2,35 млн руб. за единицу. Бульдозер SHANTUI SD26 2020 года возглавляет список с 10 млн руб., автокраны КАМАЗ 2016–2018 годов следуют за 9,3 млн и 8,1 млн руб., экскаваторы Hyundai R215VSPRO 2022 года оценили в 9 млн руб. Парк техники включает 22 экскаватора и погрузчика Hyundai, Hitachi, MST 2011–2022 годов выпуска по 3,5–7,4 млн руб. каждый, четыре катка XCMG 2019–2020 годов по 5,3–6 млн руб., генератор 2022 года за 495 тыс. руб. и буровую установку за 720 тыс. руб.

Грузовики составляют 40 моделей «Газель» 2015–2022 годов по 0,6–1,8 млн руб., самосвалы КАМАЗ 2022 года по 5,45 млн руб., Scania G480 2017 года по 2,6 млн руб. Автокраны КАМАЗ с манипуляторами 2016–2018 годов стоят 4,5–6,6 млн руб., полуприцепы 2002–2020 годов оценили от 0,5 до 4,8 млн руб. Легковые машины включают Lexus ES250 2020 года за 3,7 млн руб., Mercedes E200 2018 года за 2,75 млн руб., три Renault Duster 2021 года по 1,6 млн руб. и Lada Vesta 2019 года за 855 тыс. руб. Дополнительно продают 12 бытовок, ковши и насадки по 54–90 тыс. руб.

Банкротство «Авангарда» запустили 21 августа 2023 года после наблюдения из-за долгов в сотни миллионов рублей по контрактам в КЧР и нефтяном ХМАО. Компания обслуживала стройку и логистику между регионами, падение оборота подрезало платежи кредиторам. Повторные торги показывают неудачу первых продаж, кредиторы надеются на 70–80% рыночной стоимости активов для погашения требований.

