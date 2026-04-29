Голикова: проблемы со связью не помешают россиянам получать медпомощь

Периодическое отключение связи на территории России не помешает гражданам получать необходимую медицинскую помощь, утверждает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом она признала, что «бывают разные ситуации, особенно в регионах, которые подвержены налетам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы стараемся, чтобы у нас было все независимо, и на самом деле нам это удается... Здесь есть сложности, но мы стараемся, чтобы оказание медицинской помощи не страдало»,— сказала госпожа Голикова в интервью «Юнашев Live» в ответ на вопрос, мешает ли отключение связи работе медперсонала.

Кремль уверял, что все возможные ограничения связи в стране происходят в строгом соответствии с законодательством. Президент Владимир Путин связывал ограничения с предотвращением террористических угроз. На совещании в апреле он поручил Минцифры проработать механизм бесперебойной работы «жизненно обеспечивающих сервисов», в том числе для записи граждан к врачам.