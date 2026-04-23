Если кто-то кое-где у нас в сетях

23 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства России и принял президента Киргизии Садыра Жапарова с рабочим визитом. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что готовится более тесное взаимодействие правоохранительных структур с гражданскими, но все-таки, кажется, не в трагическом смысле. Как и «принял».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Садыр Жапаров и Владимир Путин не скрывали отношения друг к другу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Садыр Жапаров и Владимир Путин не скрывали отношения друг к другу

В этот день в графике президента были два больших мероприятия: совещание с членами правительства в ВКС-режиме и переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Причем предполагалось, что сначала пройдут переговоры, а потом совещание. Часам к трем дня выяснилось, что первыми в очереди коллеги из правительства. Все могло опять измениться, и не по одному разу, но в итоге осталось именно так.

Сначала министр юстиции Константин Чуйченко поделился с коллегами бесплатной юридической помощью, точнее, тем, как она организована. Члены правительства слушали со сдержанным интересом, а зря: кто знает, когда и почему именно она вдруг каждому из них может понадобиться.

Затем глава Минцифры Максут Шадаев высказался о проблеме доступа населения к интернету, прежде всего в небольших населенных пунктах.

Впрочем, в них ситуация годами более или менее стабильная, а по-настоящему интересует сейчас доступ к интернету в крупных и крупнейших, таких, как столица, населенных пунктах нашей Родины, ибо там наблюдается нервирующая нестабильность.

— Наличие доступного скоростного интернета, конечно, сегодня является базовой потребностью для наших граждан, доступного как в экономически-финансовом плане, так и с точки зрения простого и быстрого подключения в любом месте,— декларировал Максут Шадаев, и хотелось с ним с восторгом согласиться.

Но не стоило спешить.

Максут Шадаев рассказывал, как устраняется с помощью в том числе и его ведомства проблема «цифрового неравенства» между городом и деревней. Было много цифр, но жизнь подсказывала, что в последнее время равенство устанавливается с помощью отключения от интернета крупных городов.

— Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах,— нечасто, но, к сожалению, такое происходит…— неожиданно произнес Владимир Путин.— Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах.

Да, он на эту тему до сих пор ни разу не высказывался.

Так что становилось интересно.

— Конечно,— произнес президент,— если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов — а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем,— конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей: наших детей, близких, каждого из граждан России… В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование, хотя и понимаю, что, когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники… ведь они тоже все слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы.

Видимо, было признано, что острота проблемы достигла такого накала, что решено было публично среагировать с уровня Владимира Путина.

— Вместе с тем,— добавил он,— во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило. И второе. Безусловно, нужно обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и чисто гражданскими структурами властными, для того чтобы находить оптимальные решения.

Это было, по сути, обращение в правоохранительные органы: им предлагалось плотнее взаимодействовать с гражданскими и, грубо говоря, не молчать, не держать все в себе.

Очевидно, что примеры нового подхода должны быть в ближайшее время продемонстрированы.

— И, безусловно,— продолжил Владимир Путин,— мы всегда рассчитываем на то, что и сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, профессионализм высокий и учитывать жизненно важные интересы граждан страны, ради которых мы все и работаем!

Он давал понять органам, что они способны на большее.

— И что еще нужно сделать, на что хотел бы обратить внимание? — говорил президент.— Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов! Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом! То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений! Тем более что такие технологические возможности есть…

Многое из того, что сейчас говорил Владимир Путин, было экспромтом. Об этом можно было судить хотя бы по тому, что он исписал ручкой весь текст своей вступительной речи на обороте, а это было немало листков.

После этого все, кажется, с некоторым облегчением перешли к проблемам Арктики, каждая из которых казалась вечной сияющей глыбой.

Между тем некоторые изменения к лучшему происходили, кажется, уже и в Представительском кабинете Кремля. Из конца в конец проходил туда-сюда тот, кто закрывал за собой на ключ дверь Представительского кабинета. Ведь неспроста же он это делал. Лично я рассчитывал на скорое появление российского президента в одной из этих дверей.

В целом я не ошибся. Вернее, ошибся всего на сорок минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разговор в Представительском кабинете продолжался до тех пор, пока не вышли журналисты. Затем коллеги отправились пообедать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Разговор в Представительском кабинете продолжался до тех пор, пока не вышли журналисты. Затем коллеги отправились пообедать

— Я вспоминаю, с каким гостеприимством вы нас встречали, всю нашу делегацию у себя на родине,— рассказал Владимир Путин.— Мы очень продуктивно тогда поработали.

Да, киргизские юрты на взлетном поле вдоль красной ковровой дорожки стоят в полных слез благодарности глазах. И тут нет никакой иронии.

Логично, если бы по прибытии во Внуково-2 Садыра Жапарова встретили русские избы. Но так не случилось (впрочем, можно предположить, что они были по дороге из аэропорта).

— Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то, что вы согласились на эту рабочую встречу,— произнес президент Киргизии.

То есть это он попросил о встрече, которая, по информации “Ъ”, была экстренно организована.

20-й пакет антироссийских санкций ЕС потребовал более длительной организации. Причем именно Киргизии в нем уделено особо почетное, даже эксклюзивное место (так, ЕС впервые вводит запрет на экспорт в Киргизию станков с числовым программным управлением «в связи с высоким риском реэкспорта в Россию»). Примерно такое место, какое Киргизия занимает среди других стран на территории бывшего СССР по взаимодействию России с внешним миром.

Не этими ли обстоятельствами был вызван стремительный визит Садыра Жапарова в Москву? Да хоть бы и этими.

— Нас связывают исторические узы дружбы,— заявил при этом Садыр Жапаров Владимиру Путину.— Мы были и остаемся стратегическим партнером и главным союзником Российской Федерации.

Так прямо и сказал.

А что — карты на стол.

Терять, похоже, нечего.