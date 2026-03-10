Песков о конфликте на Ближнем Востоке, отключении интернета в Москве и переговорах по Украине
Песков: нужно продолжать трехсторонний формат переговоров по Украине
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Пресс-секретарь президента России прокомментировал ограничения связи в Москве и Санкт-Петербурге, участие РФ в военном конфликте на Ближнем Востоке и ход переговоров по украинскому урегулированию. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об отключении интернета в Москве и Санкт-Петербурге
- Все возможные ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством России. Информация об этом предоставлялась, вы могли ознакомиться с законами. Все — ради безопасности.
- Проблемы для бизнеса из-за отключения интернета — предмет для анализа, мы это обсуждаем.
- Решения проблем, связанных с ограничениями связи, будут постепенно предлагаться.
О переговорах по Украине
- Россия ценит посреднические усилия США в украинском урегулировании.
- Дональд Трамп не просил Путина о прекращении огня на территории Украины.
- В скорейшем урегулировании российско-украинского конфликта заинтересованы все.
- Дат и места нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет.
Об отношениях с США
- Путин и Трамп конкретно не обсуждали снятие санкций США с экспорта нефти из России.
- Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими собеседниками. Этот канал общения позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам.
О конфликте на Ближнем Востоке
- Путин еще до эскалации на Ближнем Востоке предлагал посредничество России.
- Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Сейчас нет возможности конкретизировать предложения господина Путина.
- Россия готова оказать содействие в военном конфликте на Ближнем Востоке, но для этого необходимы множественные согласования.
- РФ не комментирует обвинения в передачи разведданных Ирану.
О планах Путина
- Сегодня Владимир Путин встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным.
- Путин поздравит российских паралимпийцев с победами на Паралимпийских играх в Милане.