Песков о конфликте на Ближнем Востоке, отключении интернета в Москве и переговорах по Украине

Песков: нужно продолжать трехсторонний формат переговоров по Украине

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Пресс-секретарь президента России прокомментировал ограничения связи в Москве и Санкт-Петербурге, участие РФ в военном конфликте на Ближнем Востоке и ход переговоров по украинскому урегулированию. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об отключении интернета в Москве и Санкт-Петербурге

  • Все возможные ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством России. Информация об этом предоставлялась, вы могли ознакомиться с законами. Все — ради безопасности.
  • Проблемы для бизнеса из-за отключения интернета — предмет для анализа, мы это обсуждаем.
  • Решения проблем, связанных с ограничениями связи, будут постепенно предлагаться.

О переговорах по Украине

  • Россия ценит посреднические усилия США в украинском урегулировании.
  • Дональд Трамп не просил Путина о прекращении огня на территории Украины.
  • В скорейшем урегулировании российско-украинского конфликта заинтересованы все.
  • Дат и места нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет.

Об отношениях с США

  • Путин и Трамп конкретно не обсуждали снятие санкций США с экспорта нефти из России.
  • Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими собеседниками. Этот канал общения позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам.

О конфликте на Ближнем Востоке

  • Путин еще до эскалации на Ближнем Востоке предлагал посредничество России.
  • Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Сейчас нет возможности конкретизировать предложения господина Путина.
  • Россия готова оказать содействие в военном конфликте на Ближнем Востоке, но для этого необходимы множественные согласования.
  • РФ не комментирует обвинения в передачи разведданных Ирану.

О планах Путина

  • Сегодня Владимир Путин встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным.
  • Путин поздравит российских паралимпийцев с победами на Паралимпийских играх в Милане.

