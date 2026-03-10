Песков о конфликте на Ближнем Востоке, отключении интернета в Москве и переговорах по Украине

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Пресс-секретарь президента России прокомментировал ограничения связи в Москве и Санкт-Петербурге, участие РФ в военном конфликте на Ближнем Востоке и ход переговоров по украинскому урегулированию. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Об отключении интернета в Москве и Санкт-Петербурге

Все возможные ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством России. Информация об этом предоставлялась, вы могли ознакомиться с законами. Все — ради безопасности.

Проблемы для бизнеса из-за отключения интернета — предмет для анализа, мы это обсуждаем.

Решения проблем, связанных с ограничениями связи, будут постепенно предлагаться.

О переговорах по Украине

Россия ценит посреднические усилия США в украинском урегулировании.

Дональд Трамп не просил Путина о прекращении огня на территории Украины.

В скорейшем урегулировании российско-украинского конфликта заинтересованы все.

Дат и места нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет.

Об отношениях с США

Путин и Трамп конкретно не обсуждали снятие санкций США с экспорта нефти из России.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими собеседниками. Этот канал общения позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам.

О конфликте на Ближнем Востоке

Путин еще до эскалации на Ближнем Востоке предлагал посредничество России.

Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Сейчас нет возможности конкретизировать предложения господина Путина.

Россия готова оказать содействие в военном конфликте на Ближнем Востоке, но для этого необходимы множественные согласования.

РФ не комментирует обвинения в передачи разведданных Ирану.

О планах Путина