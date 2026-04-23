Путин об ограничении интернета в городах, борьбе с терроризмом и развитии Арктики
Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное развитию арктической зоны. Во время обсуждения он также впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета в крупных городах и рассказал о доступе к сети в малых населенных пунктах. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Ограничение мобильного интернета
- Сбои в работе интернета в крупных городах могут быть связаны с предотвращением террористических угроз.
- Во время проведения таких операций предварительное информирование об ограничениях способно нанести ущерб оперативной работе. Приоритетом остается безопасность граждан.
- После введения ограничений людей необходимо информировать об их причинах.
- Важно обеспечить координацию между правоохранительными органами и гражданскими структурами, чтобы находить оптимальные решения.
- Правоохранительные органы должны проявлять необходимый профессионализм и учитывать жизненно важные интересы граждан страны.
- Необходимо проработать механизмы работы жизнеобеспечивающих сервисов, включая платежные системы.
- Вопрос доступа к интернету жителей малых населенных пунктов, особенно в условиях паводков, чрезвычайно важен. Они не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.
Развитие арктической зоны
- Россия готова к сотрудничеству в Арктике со всеми заинтересованными странами.
- Арктика имеет стратегическое значение для российской экономики, промышленного развития, обеспечения безопасности и защиты суверенитета.
- Разработка стратегии развития арктической зоны и трансарктического коридора пока не завершена.
- Необходима скоординированная работа госструктур и ведомств для развития региона.
- Россия развивает логистический контур Арктики, включая морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты.
- Северный трансарктический маршрут рассматривается как один из наиболее безопасных и эффективных.