Путин об ограничении интернета в городах, борьбе с терроризмом и развитии Арктики

Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное развитию арктической зоны. Во время обсуждения он также впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета в крупных городах и рассказал о доступе к сети в малых населенных пунктах. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Ограничение мобильного интернета

Сбои в работе интернета в крупных городах могут быть связаны с предотвращением террористических угроз.

Во время проведения таких операций предварительное информирование об ограничениях способно нанести ущерб оперативной работе. Приоритетом остается безопасность граждан.

После введения ограничений людей необходимо информировать об их причинах.

Важно обеспечить координацию между правоохранительными органами и гражданскими структурами, чтобы находить оптимальные решения.

Правоохранительные органы должны проявлять необходимый профессионализм и учитывать жизненно важные интересы граждан страны.

Необходимо проработать механизмы работы жизнеобеспечивающих сервисов, включая платежные системы.

Вопрос доступа к интернету жителей малых населенных пунктов, особенно в условиях паводков, чрезвычайно важен. Они не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.

Развитие арктической зоны