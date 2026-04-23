Путин об ограничении интернета в городах, борьбе с терроризмом и развитии Арктики

Путин объяснил ограничения интернета в городах борьбой с терроризмом

Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное развитию арктической зоны. Во время обсуждения он также впервые прокомментировал ограничения работы мобильного интернета в крупных городах и рассказал о доступе к сети в малых населенных пунктах. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Ограничение мобильного интернета

  • Сбои в работе интернета в крупных городах могут быть связаны с предотвращением террористических угроз.
  • Во время проведения таких операций предварительное информирование об ограничениях способно нанести ущерб оперативной работе. Приоритетом остается безопасность граждан.
  • После введения ограничений людей необходимо информировать об их причинах.
  • Важно обеспечить координацию между правоохранительными органами и гражданскими структурами, чтобы находить оптимальные решения.
  • Правоохранительные органы должны проявлять необходимый профессионализм и учитывать жизненно важные интересы граждан страны.
  • Необходимо проработать механизмы работы жизнеобеспечивающих сервисов, включая платежные системы.
  • Вопрос доступа к интернету жителей малых населенных пунктов, особенно в условиях паводков, чрезвычайно важен. Они не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.

Развитие арктической зоны

  • Россия готова к сотрудничеству в Арктике со всеми заинтересованными странами.
  • Арктика имеет стратегическое значение для российской экономики, промышленного развития, обеспечения безопасности и защиты суверенитета.
  • Разработка стратегии развития арктической зоны и трансарктического коридора пока не завершена.
  • Необходима скоординированная работа госструктур и ведомств для развития региона.
  • Россия развивает логистический контур Арктики, включая морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты.
  • Северный трансарктический маршрут рассматривается как один из наиболее безопасных и эффективных.

