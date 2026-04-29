Новые ВЭС увеличат общую мощность «зеленой» энергетики на Ставрополье до 1,2 Гвт

Строительство новых ветроэлектростанций в Ставропольском крае позволит увеличить общую мощность станций, использующих возобновляемые источники энергии, до 1,2 ГВт. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, инвестиционные проекты в ветроэнергетике в 2025 году вывели Ставропольский край в регионы — лидеры по установленной мощности объектов возобновляемой энергетики. «У нас действуют семь ветропарков общей мощностью 765 МВт, совокупные вложения в которые превысили 100 млрд руб., а также девять гидроэлектростанций на 261 МВт и крупная солнечная электростанция на 100 МВт»,— рассказал господин Владимиров.

Он также сообщил, что к началу 2026 года на территории Ставрополья в активной фазе реализации находились 330 инвестиционных проектов общей стоимостью более 645,4 млрд руб. Это, по словам губернатора, реальные строящиеся производства, работающие контракты на поставку оборудования, новые технологии, компетенции и новые рабочие места. Напомним, как ранее писал «Ъ-Кавказ», объем инвестиций в основной капитал Ставропольского края в 2025 году составил 426,7 млрд руб., что на 101,5 млрд руб. больше, чем в 2024 году.

«Среди прорывных проектов в Ставропольском крае — создание кластера по производству удобрений, развитие туристско-рекреационного потенциала, строительство ветроэлектростанций. А также мощные кластеры в агропроме, логистике и животноводстве»,— говорит губернатор.

В частности, по словам главы региона, речь идет о первой очереди торгово-логистического хаба в Невинномысске, где находятся крупнейшие склады нескольких операторов интернет-торговли (к 2028 году в развитие хаба будет привлечено свыше 16 млрд руб. инвестиций), строительстве акватермального комплекса в Предгорном округе, реконструкцию пансионата «Нижние ванны» в Ессентукахи наращиванию производства овощей закрытого грунта и фруктов.

«Мы уже входим в число лидеров в этих сферах и продолжаем наращивать производственные мощности. В 2025 году в Ставропольском крае собрали 254,6 тыс. т овощей, из которых 118 тыс. т дали тепличные комплексы. Регион — в числе лидеров по производству овощей закрытого грунта. Продолжаем наращивать площади суперинтенсивных садов. Сейчас в крае более 2 тыс. гектаров отведены под такое современное садоводство»,— рассказал глава региона.

Если резюмировать, то, по словам Владимира Владимирова, за время реализации прорывных проектов инвесторы вложили в Ставропольский край уже более 210 млрд руб. Создано более 21 тыс. новых рабочих мест.

Михеенко Дмитрий