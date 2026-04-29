На Ставрополье средний срок автокредита вырос на 18,3%

В Ставропольском крае в марте текущего года средний срок кредитов на покупку автомобиля вырос на 18,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным бюро, средний срок автокредита в регионе составил 6,4 лет. Ставрополье находится на втором месте в топ-30 рейтинга по среднему сроку автокредитов. На первом месте располагается Краснодарский край (6,5 лет), на третьем — Пермский край (6,2 лет).

Наталья Шинкарева