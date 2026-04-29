В Абхазии задержаны трое россиян, подозреваемые в подготовке терактов на Кубани

Служба государственной безопасности Абхазии сообщила о задержании и последующей передаче российской стороне трех граждан РФ, подозреваемых в создании террористического сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Краснодарского края. Об этом пишет «РИА Новости».

По данным ведомства, задержание было проведено сотрудниками СГБ Абхазии. В сообщении отмечается, что фигуранты подозреваются в организации группы, целью которой, по версии следствия, являлась подготовка противоправных действий, в том числе на Кубани.

Среди задержанных — 40-летняя женщина, которой вменяется создание сообщества, предположительно ориентированного на насильственный захват административных зданий, а также двое мужчин. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), по остальным фигурантам проводятся процессуальные действия.

После завершения мероприятий все трое были переданы российской стороне для дальнейшего расследования.

Вячеслав Рыжков