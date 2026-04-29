В Новороссийске потратят 11 млрд рублей на водоснабжение и соцсферу

Власти Новороссийска утвердили муниципальную программу по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы на 2026-2028 годы. Согласно паспорту программы, на ее реализацию уйдет 10,956 млрд руб. из бюджетов разных уровней.

На 2026 год на осуществление программы предусмотрено финансирование в размере 5,912 млрд руб., 1,341 млрд руб. из которых — это денежные средства из муниципального бюджета, 4,512 млрд руб. — из регионального бюджета, 59,6 млн руб. выделили из федеральной казны. В 2027 году объем финансирования из всех источников составит 2,743 млрд руб., на 2028 год предусмотрена сумма 2,299 млрд руб.

В состав муниципальной программы вошли региональные проекты «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Создание в Краснодарском крае новых мест в образовательных организациях», а также ведомственные проекты «Модернизация объектов водоснабжения», «Модернизация канализационных очистных сооружений» и другие. Задачами программы являются развитие системы водоснабжения и водоотведения, развитие инженерной инфраструктуры и обеспечение Новороссийска объектами социальной сферы.

При реализации программы будет учитываться количество реконструированных и построенных объектов инженерной инфраструктуры, доля аварийности сетей водоснабжения и водоотведения, а также получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов.

Долю аварийных сетей водоснабжения за период реализации программы планируют уменьшить до 61,7% вместо 62%, количество аварийных сетей водоотведения должны сократить с 57% до 56,7%. В перечень мероприятий по программе вошли реконструкция участков Троицкого группового водопровода, обустройство центральной сети канализации на улице Шевченко в Гайдуке, капитальный ремонт сетей, строительство резервуаров чистой воды, канализование ряда улиц, реконструкция очистных сооружений в Алексино и другие работы.

В соответствии с муниципальной программой планируется провести берегоукрепление набережной Новороссийска от яхт-клуба «Русское море» до улицы Черняховского и обустроить новую пешеходную зону в Абрау-Дюрсо. В целях развития социальной сферы, согласно приложенной документации, до 2028 года в Новороссийске и сельских округах должны построить и отремонтировать ряд детских садов и школ.

Кристина Мельникова