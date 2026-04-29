Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» в 2025 году выросла до 1,9 млрд рублей

Чистая прибыль компании «Абрау-Дюрсо» по итогам 2025 года составила 1,9 млрд руб., сообщил владелец компании Борис Титов в своем Telegram-канале. Выручка предприятия приблизилась к 20 млрд руб.

Согласно аудированной консолидированной отчетности, в 2024 году чистая прибыль компании составляла 1,8 млрд руб., таким образом рост показателя за год составил 3,6%. EBITDA, по словам господина Титова, увеличилась почти на 10% и достигла 4,64 млрд руб., а по сравнению с 2023 годом выросла более чем в полтора раза.

Господин Титов назвал результаты 2025 года рекордными для компании по ключевым финансовым показателям. Он также сообщил, что объем продаж составил 48 млн бутылок игристого вина. Для сравнения он привел показатели мировых игроков, отметив, что у LVMH (Moеt & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart и др.) в 2025 году этот показатель составил около 60 млн бутылок.

По словам владельца компании, «Абрау-Дюрсо» развивает модель полной вертикальной интеграции — от собственных виноградников до фирменной розницы, а также поддерживает умеренную долговую нагрузку и стабильную дивидендную политику. Он отметил рост дивидендной доходности в последние годы.

Отдельно подчеркивается, что устойчивость производства обеспечивается работой с виноградниками в условиях нестабильного климата, а также развитием систем орошения.

В 2025 году компания также размещала облигационный выпуск объемом 500 млн руб., который, по словам Титова, вызвал повышенный спрос — заявки инвесторов превысили 6,5 млрд руб.

Рост продаж в компании связывают в том числе с развитием туристического направления. «Абрау-Дюрсо», по оценке владельца, является крупнейшим в Европе энотуристическим центром: ежегодно проводится около 200 тыс. дегустаций, а общий поток гостей достигает порядка 600 тыс. человек. Именно туристический маркетинг, как отмечается, стал одним из факторов увеличения продаж с 3,5 млн почти до 70 млн бутылок.

