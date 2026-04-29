Пассажиров Кольцово эвакуировали из-за задымления в кафе

В Екатеринбурге эвакуировали пассажиров из здания аэропорта Кольцово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на кухне одного из кафе произошло небольшое задымление.

«Сотрудники противопожарной службы аэропорта оперативно прибыли на место срабатывания сигнализации. Возгорания не обнаружено. Аэропорт продолжает штатную работу»,— говорится в сообщении.

Утром на фоне введенного в Свердловской области режима беспилотной опасности аэропорт закрывался, часть рейсов была задержана и отменена. В данный момент ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты — авиакомпании начали выполнять рейсы по скорректированному графику.

Ирина Пичурина