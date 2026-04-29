Цена нефти Brent превысила $113 за баррель впервые с 30 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE выросла на 1,7%, до $113,2 за баррель. Brent превысила $113 впервые с 30 марта. Июньский фьючерс на нефть WTI растет на 1,7%, до $101,7 за баррель.

На прошлой неделе из-за продолжения ближневосточного конфликта Brent дорожала до $105 за баррель. Цены на нефть перешли к снижению вчера после того, как Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Это может подтолкнуть других членов ОПЕК к выходу из объединения и вызвать период низких цен на нефть, что создает риски для России, предупреждают эксперты.

