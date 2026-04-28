Цена Brent снизилась на новостях о выходе ОАЭ из ОПЕК

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на 15:15 мск торговался по $105,2 за баррель. К 15:55 мск цена опустилась до $104 за баррель. К 16:10 мск фьючерс торговался на уровне $104,7 за баррель. В целом за день торгов цена прибавляет около 3%, следует из данных investing.com.

Примерно в 15:20 мск на ленты информационных агентств начали поступать новости о решении Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Выход из картеля позволит сотрудничать с партнерами и инвесторами, чтобы обеспечить потребности мирового рынка нефтепродуктов, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.